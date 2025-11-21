Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 21 ноября 2025Бывший СССР

Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

Представитель Украины при ООН Гайновшин: Киев против ряда пунктов плана США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yuki Iwamura / AP

Киев не согласен с рядом пунктов мирного плана США. Такое заявление сделала представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета безопасности ООН, запись трансляции доступна на сайте организации.

«Мы не будем соглашаться на какие-либо посягательства на наше суверенное право выбирать, к каким альянсам мы хотим присоединяться», — заявила она.

Гановишин подчеркнула, что «красные линии» Киева непоколебимы. В связи с этим Украина не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов.

Утром 21 ноября американская газета The Wall Street Journal сообщила о существенных изменениях, внесенных Украиной, в один из пунктов мирного плана США.

Позднее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что информация об исключении Украиной каких-либо пунктов из мирного плана США не соответствует действительности.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие по контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Американская гимнастка Байлз рассказала об увеличении груди

    МИД Китая высказался о поставках летальных вооружений сторонам конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости