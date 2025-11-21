Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

Представитель Украины при ООН Гайновшин: Киев против ряда пунктов плана США

Киев не согласен с рядом пунктов мирного плана США. Такое заявление сделала представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин на заседании Совета безопасности ООН, запись трансляции доступна на сайте организации.

«Мы не будем соглашаться на какие-либо посягательства на наше суверенное право выбирать, к каким альянсам мы хотим присоединяться», — заявила она.

Гановишин подчеркнула, что «красные линии» Киева непоколебимы. В связи с этим Украина не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов.

Утром 21 ноября американская газета The Wall Street Journal сообщила о существенных изменениях, внесенных Украиной, в один из пунктов мирного плана США.

Позднее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что информация об исключении Украиной каких-либо пунктов из мирного плана США не соответствует действительности.