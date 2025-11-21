Мир
15:41, 21 ноября 2025

Венгрия выступила с призывом к Европе по мирному плану США

Сийярто: Венгрия призывает Европу не подрывать мирный план США по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские политики не должны саботировать предложенный США план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Мы настоятельно призываем европейских политиков не подрывать мирный план [президента США] Дональда Трампа, не подрывать мирные усилия американцев», — сказал венгерский министр.

Он подчеркнул, что если бы лидеры стран Европы не препятствовали мирным усилиям, то у Трампа были бы хорошие шансы урегулировать конфликт. «Мы надеемся, что деньги европейцев не потекут в карманы военной мафии и коррумпированной системы, не поддающейся никакому контролю», — отметил политик.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине, одобренного президентом США Дональдом Трампом. Среди условий — отказ Киева от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Опубликованные порталом Axios пункты совпали с теми, что обнародовал Гончаренко.

