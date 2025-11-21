Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:08, 21 ноября 2025Экономика

Владельцам собак дали советы по защите лап зимой

Кинолог Голубев: Лапы собак необходимо защищать от реагентов зимой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Зимой лапы собак нуждаются в защите из-за обработанных реагентами улиц. Советы по защите здоровья питомца в холодное время года россиянам дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Несмотря на то, что многие породы хорошо переносят морозы, кинолог посоветовал приучать собаку к обуви с малого возраста. Эксперт отметил, что именно обувь является самым универсальным и безопасным решением. Она надежно защитит собаку как от реагентов, так и от холода.

Помимо обуви, можно использовать одноразовые бахилы для собак. Голубев рекомендовал отдавать предпочтение водонепроницаемым изделиям с надежной лентой. Кроме того, он посоветовал предварительно обрабатывать лапы питомца защитным воском или кремом, а после прогулки смывать средство водой.

Ранее ветеринар Максим Немилостив предупредил россиян о нескольких опасных предметах в квартирах, которые угрожают здоровью питомцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Канцлер Германии обсудил с Трампом американский план по Украине

    Политолог рассказал о попытках ЕС саботировать мирные переговоры по Украине

    Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

    Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке

    Певица Слава рассказала о песне от Пугачевой

    Ирина Шейк снялась полуголой для журнала

    Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери

    Украденные друзьями Зеленского деньги сопоставили с годовым финансированием бригады ВСУ

    Шольц сделал предложение США о тайной сделке по газу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости