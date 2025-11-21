Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 21 ноября 2025Мир

Власти ЕС ушли от ответа на вопрос об «ужасной отстраненности» от переговоров по Украине

Фон дер Ляйен не ответила, почему ЕС отстраняется от переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос, почему Евросоюз (ЕС) занимает такую отстраненную позицию в переговорах по Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Репортер издания спросил фон дер Ляйен, почему ЕС «настолько ужасно отстранен». В качестве ответа на вопрос еврочиновница стала рассуждать, что Украина выстояла против военного натиска России «в первую очередь благодаря мужеству украинского народа», а ЕС «с самого первого дня максимально поддерживал украинский народ».

Ранее стало известно, что лидеры ЕС 21 ноября проведут совещание для обсуждения плана США по урегулированию конфликта на Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Индийский истребитель разбился на глазах сотен очевидцев в Дубае. Катастрофу сняли на видео

    Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости