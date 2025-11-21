Власти ЕС ушли от ответа на вопрос об «ужасной отстраненности» от переговоров по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла от ответа на вопрос, почему Евросоюз (ЕС) занимает такую отстраненную позицию в переговорах по Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Репортер издания спросил фон дер Ляйен, почему ЕС «настолько ужасно отстранен». В качестве ответа на вопрос еврочиновница стала рассуждать, что Украина выстояла против военного натиска России «в первую очередь благодаря мужеству украинского народа», а ЕС «с самого первого дня максимально поддерживал украинский народ».

Ранее стало известно, что лидеры ЕС 21 ноября проведут совещание для обсуждения плана США по урегулированию конфликта на Украине.