Лидеры ЕС обсудят план США по Украине

FT: Лидеры ЕС 21 ноября проведут совещание для обсуждения плана США по Украине

Лидеры Европейского союза (ЕС) 21 ноября проведут совещание для обсуждения плана США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«В настоящее время разрабатываются планы проведения в субботу кризисной встречи европейских лидеров, присутствующих в Йоханнесбурге», — говорится в материале.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с союзниками по теме конфликта на Украине. Он отменил свои планы для срочного разговора.

Телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что план США по Украине застал Европу врасплох. Сотрудники министерств иностранных дел в Европе обращались в Вашингтон за разъяснениями.