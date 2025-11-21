Забота о себе
10:28, 21 ноября 2025Забота о себе

Перечислены четыре убивающие либидо привычки

Врач Олмос: Малоподвижный образ жизни и стресс приводят к снижению либидо
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostooleh / Freepik

Врач Александр Олмос заявил, что либидо может снизиться из-за четырех повседневных привычек. Их он перечислил в разговоре с изданием Vanitatis.

Во-первых, по словам Олмоса, проблемы с либидо могут наступить из-за употребления алкогольных напитков, поскольку они негативно влияют на выработку гормонов и нейромедиаторов, которые связаны с удовольствием. Во-вторых, сексуальное желание убивает хронический стресс, так как в таком состоянии у организма в приоритете выживание, добавил медик.

В-третьих, как утверждает специалист, либидо может пострадать из-за несбалансированного питания, когда человек отдает предпочтение сахару и ультраобработанным продуктам. В заключение Олмос добавил, что к проблемам в постели может приводить малоподвижный образ жизни, так как он ухудшает кровообращение и снижает уровень тестостерона.

Ранее сексолог Минди ДеСета объяснила, почему зимой люди сталкиваются со сниженным либидо. По ее словам, одной из причин является короткий световой день.

