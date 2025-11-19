Забота о себе
05:01, 19 ноября 2025Забота о себе

Названы неожиданные причины снижения либидо зимой

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: andrey_l / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Минди ДеСета назвала неожиданные причины снижения либидо зимой. Ее слова цитирует издание Tyla.

Эксперт отметила, что первой причиной снижения тяги к сексу является сокращение светового дня. По ее словам, отсутствие солнца само по себе влияет на гормональный фон, снижая уровень тестостерона, серотонина и мелатонина. Если же организму к тому же не хватает витамина D, то негативные последствия усиливаются, предупредила она.

Сексолог также считает, что в холодное время года люди не чувствуют себя сексуальными из-за одежды. «Одежда для холодной погоды обычно подразумевает объемные свитера, многослойность, свободные пальто и, конечно же, носки. Когда вы постоянно закрыты, то теряете связь со своим телом и его чувственностью», — заявила ДеСета.

Третьей причиной сексолог считает снижение активности. Она пояснила, что летом люди чаще выходят на улицу, больше гуляют, плавают, активно проводят время и за счет этого улучшают кровообращение в теле, в том числе и в области гениталий, что способствует возбуждению. Зимой же многие сидят дома, кровообращение замедляется и сексуальные порывы случаются значительно реже.

Ранее нейробиолог Ракель Маскарак подсказала одно занятие, которое укрепляет отношения в паре лучше секса. По ее мнению, улучшить эмоциональную связь в паре помогают поцелуи.

