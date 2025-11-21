Задержанный за расправу над семьей российского бизнесмена попал на видео

Задержанный за расправу над семьей российского бизнесмена Хорена Казаряна мужчина попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Мужчина показал на видео, как совершал преступление.
Ранее сообщалось, что фигурант — 32-летний гражданин Молдавии. Его задержали в Костроме.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение») УК РФ.
Преступление произошло в центре Москвы в 2015 году. Сначала сам бизнесмен Казарян являлся подозреваемым в расправе над женой и дочерью. Больше двух лет онпровел под стражей, пока сотрудники силовых структур не вышли на след настоящего преступника. Фигурант дал признательные показания.