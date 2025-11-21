Силовые структуры
14:11, 21 ноября 2025Силовые структуры

Задержанный за расправу над семьей российского бизнесмена попал на видео

Задержанный за расправу над семьей Казаряна показал на видео, как убивал их
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержанный за расправу над семьей российского бизнесмена Хорена Казаряна мужчина попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Мужчина показал на видео, как совершал преступление.

Ранее сообщалось, что фигурант — 32-летний гражданин Молдавии. Его задержали в Костроме.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение») УК РФ.

Преступление произошло в центре Москвы в 2015 году. Сначала сам бизнесмен Казарян являлся подозреваемым в расправе над женой и дочерью. Больше двух лет онпровел под стражей, пока сотрудники силовых структур не вышли на след настоящего преступника. Фигурант дал признательные показания.

