Задержанный за расправу над семьей российского бизнесмена попал на видео

Задержанный за расправу над семьей российского бизнесмена Хорена Казаряна мужчина попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Мужчина показал на видео, как совершал преступление.

Ранее сообщалось, что фигурант — 32-летний гражданин Молдавии. Его задержали в Костроме.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение») УК РФ.

Преступление произошло в центре Москвы в 2015 году. Сначала сам бизнесмен Казарян являлся подозреваемым в расправе над женой и дочерью. Больше двух лет онпровел под стражей, пока сотрудники силовых структур не вышли на след настоящего преступника. Фигурант дал признательные показания.