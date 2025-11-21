Силовые структуры
11:07, 21 ноября 2025Силовые структуры

Запихнувшие в автомобиль мужчину с рюкзаком спецназовцы ФСБ попали на видео

ФСБ показала видео задержания гражданина Украины, готовившего подрыв на Кубани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала оперативное видео задержания гражданина Украины, готовившего теракт в Краснодаре. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны спецназовцы, догоняющие мужчину с рюкзаком. Они запихивают его в автомобиль.

Ранее стало известно о предотвращении подрыва железнодорожных путей на Кубани, который готовил проживающий в российском регионе украинец.

По данным ФСБ, он был завербован Службой безопасности Украины в запрещенной соцсети. В телефоне мужчины найдена переписка с куратором по поводу совершения теракта. Из тайника изъято самодельное взрывное устройство.

Теракт был направлен на срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Украинец дал признательные показания.

