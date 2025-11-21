Запихнувшие в автомобиль мужчину с рюкзаком спецназовцы ФСБ попали на видео

ФСБ показала оперативное видео задержания гражданина Украины, готовившего теракт в Краснодаре. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах видны спецназовцы, догоняющие мужчину с рюкзаком. Они запихивают его в автомобиль.
Ранее стало известно о предотвращении подрыва железнодорожных путей на Кубани, который готовил проживающий в российском регионе украинец.
По данным ФСБ, он был завербован Службой безопасности Украины в запрещенной соцсети. В телефоне мужчины найдена переписка с куратором по поводу совершения теракта. Из тайника изъято самодельное взрывное устройство.
Теракт был направлен на срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Украинец дал признательные показания.