Запихнувшие в автомобиль мужчину с рюкзаком спецназовцы ФСБ попали на видео

ФСБ показала видео задержания гражданина Украины, готовившего подрыв на Кубани

ФСБ показала оперативное видео задержания гражданина Украины, готовившего теракт в Краснодаре. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видны спецназовцы, догоняющие мужчину с рюкзаком. Они запихивают его в автомобиль.

Ранее стало известно о предотвращении подрыва железнодорожных путей на Кубани, который готовил проживающий в российском регионе украинец.

По данным ФСБ, он был завербован Службой безопасности Украины в запрещенной соцсети. В телефоне мужчины найдена переписка с куратором по поводу совершения теракта. Из тайника изъято самодельное взрывное устройство.

Теракт был направлен на срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Украинец дал признательные показания.