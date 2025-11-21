Землетрясение произошло в российском регионе

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

У побережья южных Курил произошло землетрясение. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 21 ноября, в 14:17 по местному времени (6:17 мск). Их магнитуда достигала 4,5 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением. «Его эпицентр находился в Тихом океане в 27 километрах северо-западнее села Малокурильского на острове Шикотан, очаг располагался на глубине 77 километров», — уточнила Семенова.

По словам специалистки, подземные толчки силой 3-4 балла могли ощутить жители села Малокурильское, а жители поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир могли почувствовать колебания в 2-3 балла. Риск возникновения цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки в Тихом океане. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 14 ноября, в 23:33 по местному времени (14:33 мск). Их магнитуда достигала 6,1 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.