Забота о себе
08:30, 21 ноября 2025Забота о себе

Женщин предупредили об опасных последствиях омоложения влагалища

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Подкаст «Разберёмся» / YouTube 

Сексолог Ольга Василенко предупредила женщин, что лазерное омоложение влагалища может иметь опасные последствия для здоровья. На эту тему она высказалась в интервью для YouTube-канала «Разберемся».

«Лазер по сути что делает? Он обжигает слизистую, создавая тем самым рубец. Рубец не может быть увлажненным. Соответственно, возникают проблемы со смазкой и болезненные ощущения после таких лазеров», — пояснила Василенко. Кроме того, по ее словам, после процедуры может снизиться чувствительность влагалища.

Василенко уточнила для женщин, у которых наступила менопауза, последствия процедуры будут несколько иными. «Из-за низкого уровня эстрогенов истончается стенка влагалища, и женщине это нужно для укрепления стенок, чтобы эту болезненность снизить. У нее и так уже смазки будет меньше, она будет использовать дополнительную, но хотя бы стенка будет толще», — подчеркнула Василенко.

Ранее сексолог Бхавини Шназвали предупредила об опасности длительного воздержания. По ее мнению, отсутствие секса чревато появлением проблем с сердцем.

