Живого 25-тонного кита вынесло на берег

В США живого 25-тонного горбатого кита вынесло на берег

На побережье штата Орегон, США, нашли живого молодого кита, запутавшегося в сетях для ловли крабов. Об этом пишет People.

Млекопитающее, которое вынесло на берег, снял на видео Джейкоб Колвин. Он рассказал, что приехал на пляж после звонка близкого друга. «Когда я прибыл на место, рядом с китом стояли около 20 человек», — отметил он. Все эти люди, по словам Колвина, пытались развернуть горбатого кита так, чтобы он смог уплыть.

Они привязали к его хвосту веревки. Часть людей тащила их, а другая — толкала его голову. Однако сдвинуть с места 25-тонного кита оказалось не так легко. Помимо веса млекопитающего, добровольцам мешала вода. По словам Колвина, многие спасатели падали в волны и чуть не захлебывались в холодной воде. Он сам дважды спас оказавшуюся в такой ситуации женщину.

Морской биолог Кэрри Ньюэлл определила, что горбатому киту около двух-трех лет. Она предупредила, что попытки спасти его могут быть опасны. Кит мог развернуться на волнах и раздавить кого-нибудь. По словам Ньюэлл, каждый час на суше вредит млекопитающему: его органы сжимаются, а из-за густого жира, который согревает в океане, он может перегреться на солнце.

Сначала волонтеры верили, что смогут спасти кита. Однако через два дня стало понятно, что все безнадежно. В конце концов им пришлось усыпить кита.

Ранее сообщалось, что на пляже Рипиро, Новая Зеландия, нашли 15-метровую тушу кашалота. По ее внешнему виду биологам не удалось определить, что с ним случилось.