Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:15, 21 ноября 2025Из жизни

Живого 25-тонного кита вынесло на берег

В США живого 25-тонного горбатого кита вынесло на берег
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На побережье штата Орегон, США, нашли живого молодого кита, запутавшегося в сетях для ловли крабов. Об этом пишет People.

Млекопитающее, которое вынесло на берег, снял на видео Джейкоб Колвин. Он рассказал, что приехал на пляж после звонка близкого друга. «Когда я прибыл на место, рядом с китом стояли около 20 человек», — отметил он. Все эти люди, по словам Колвина, пытались развернуть горбатого кита так, чтобы он смог уплыть.

Они привязали к его хвосту веревки. Часть людей тащила их, а другая — толкала его голову. Однако сдвинуть с места 25-тонного кита оказалось не так легко. Помимо веса млекопитающего, добровольцам мешала вода. По словам Колвина, многие спасатели падали в волны и чуть не захлебывались в холодной воде. Он сам дважды спас оказавшуюся в такой ситуации женщину.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

Морской биолог Кэрри Ньюэлл определила, что горбатому киту около двух-трех лет. Она предупредила, что попытки спасти его могут быть опасны. Кит мог развернуться на волнах и раздавить кого-нибудь. По словам Ньюэлл, каждый час на суше вредит млекопитающему: его органы сжимаются, а из-за густого жира, который согревает в океане, он может перегреться на солнце.

Сначала волонтеры верили, что смогут спасти кита. Однако через два дня стало понятно, что все безнадежно. В конце концов им пришлось усыпить кита.

Ранее сообщалось, что на пляже Рипиро, Новая Зеландия, нашли 15-метровую тушу кашалота. По ее внешнему виду биологам не удалось определить, что с ним случилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    Министра спорта Михаила Дегтярева заметили в часах как у Путина

    Неподобающие действия курьера «ВкусВилла» попали на видео

    Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

    В Кремле назвали важный шаг на пути к встрече Путина и Трампа

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Военный эксперт назвал возможный срок остановки боевых действий на Украине

    В МИД России рассказали об освобождении задержанных в Баку россиян

    Учитель музыки отреагировал на обвинения в покушении на детей в российском регионе

    «Мы провели разведку». Великобритания утвердила план отправки войск на Украину. В чем он заключается?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости