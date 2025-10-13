15-метровую самку кашалота вынесло на берег

В Новой Зеландии мертвую самку кашалота нашли на берегу

На пляже Рипиро, Новая Зеландия, нашли 15-метровую тушу кашалота. Об этом пишет The Northern Advocate.

Самку кита вынесло на берег. По ее внешнему виду биологам не удалось определить, что с ней случилось. Ее вес оценивается в 20-25 тонн.

Самку назвали Анахерой. Сотрудники департамента охраны природы взяли образцы ее останков для дальнейшего изучения.

Кашалоты — это крупнейшие представители зубатых китов. Они являются рекордсменами по глубоководным погружениям среди морских млекопитающих. В их пищеварительном тракте образуется амбра, которую активно используют в парфюмерии.

Ранее сообщалось, что на пляж деревни Бигбери-он-Си, Великобритания, вынесло кита одного из самых редких в мире видов. Туша принадлежала карликовому кашалоту весом около 700 килограммов.