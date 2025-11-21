Звезда фильма «Несломленный» умер в возрасте 33 лет

Актер из фильма «Несломленный» Спенсер Лофранко умер в возрасте 33 лет

Канадский актер Спенсер Лофранко, известный по роли в фильме Анджелины Джоли «Несломленный», ушел из жизни. Об этом сообщает Forbes.

По информации источника, Спенсер скончался 18 ноября, ему было 33 года. О причинах смерти пока не сообщается, но известно, что по факту его гибели проводится расследование.

«Ты прожил жизнь, о которой многие только мечтали. Ты изменил жизни людей, а теперь ты с Богом. Всегда буду любить тебя и скучать по тебе, медвежонок», — написал брат Лофранко Сантино.

Актер дебютировал в кино в 2013 году, снявшись в романтической комедии «Миддлтон».

Ранее стало известно, что умер американский актер Питер Сколари, прославившийся вместе с Томом Хэнксом в сериале «Закадычные друзья».