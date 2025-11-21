Интернет и СМИ
23 ноября 2025

Звезда «Уральских пельменей» сравнил мат с костылем

Юморист Сергей Нетиевский заявил, что не использует мат в выступлениях и в быту
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Бывший директор юмористического проекта «Уральские пельмени», актер и юморист Сергей Нетиевский высказался о том, использует ли он мат на сцене и в обычной жизни. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

Нетиевский подчеркнул, что осознанно не использует мат во время выступлений. Он отметил, что у него никогда не возникало мыслей произносить ругательства перед зрителями. «Я и в быту стараюсь обходиться без этих "черных мантр". Убежден, что мат на сцене часто используют как костыль, чтобы усилить слабые смыслы и прикрыть отсутствие действительно остроумной шутки», — привел сравнение звезда «Уральских пельменей».

Артист добавил, что юмористический жанр, предполагающий, что комик может материться со сцены, имеет право на существование. По словам Нетиевского, у такого юмора есть своя аудитория.

Юморист также отметил, что переход к семейному формату шоу, в частности к новогоднему шоу-мюзиклу «Елка телеканала Мульт», не стал для него кардинальной сменой курса в работе, поскольку он и ранее не использовал мат в выступлениях.

Ранее участник «Уральских пельменей» Максим Ярица раскрыл отношение к мату в юморе. Он заявил, что считает нецензурную брань в шутках отвратительной.

