22 ноября в России отмечают День психолога, а также День словарей и энциклопедий. В мире празднуют Международный день сыновей. Православные верующие чтут память Матроны Московской. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День психолога

Фото: Iuliia Bondar / Getty Images

На официальном уровне российских психологов поздравляют с 2023 года.

По статистике, каждый третий житель России имеет опыт обращения к психологу. В начале 2024 года спрос на специалистов по психологии в стране вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. По числу запросов второй год подряд лидируют детские психологи и семейные специалисты.

День словарей и энциклопедий

22 ноября 1801 года родился российский лексикограф Владимир Иванович Даль, автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Уникальность этого сборника состоит в том, что Даль представит не только наличный состав языка, но и способы образования новых слов.

Памятный день был учрежден в 2010 году. В первую очередь его отмечают в учебных заведениях, библиотеках, культурных центрах и книжных магазинах с целью повысить общую культуру пользования справочной литературой.

Праздники в мире

Международный день сыновей

Фото: Altrendo Images / Shutterstock / Fotodom

Праздник не установлен официально и точных данных об истории его появления нет. Хотя отмечают День сыновей во многих странах — в том числе и в России.

22 ноября поздравления принимают все мальчики и взрослые мужчины, а также их родители. По сути, этот праздник касается любой семьи, ведь почти в каждой кто-то — сын. Так что это отличный повод проявить заботу о близких и собраться за семейным столом.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 ноября

День любви к своим веснушкам;

День приемной семьи в Ульяновской области;

День музыки в Испании;

День независимости в Ливане.

Какой церковный праздник 22 ноября

Празднование иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Согласно преданию, этот образ был написан в X веке, в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон. В 1664 году один из монахов, проходивший ночью с лучиной мимо иконы, услышал голос — он призывал инока больше здесь не ходить и не коптить святыню. Монах подумал, что это шутка кого-то из братьев и пренебрег знамением. Через короткое время он ослеп. В горьком раскаянии инок начал молиться перед иконой и вскоре вновь услышал голос, возвестивший ему о скором выздоровлении. Также голос велел именовать икону «Скоропослушницей», потому что всем, кто придет к ней с молитвой, в скором времени явится милость Богородицы.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 ноября

День памяти преподобной Матроны Константинопольской;

День памяти преподобной Феоктисты Паросской;

День памяти мученика Александра Солунского;

День памяти святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского.

Приметы на 22 ноября

По народному календарю 22 ноября — Матрена Зимняя. На Руси считали, что в этот день можно предсказать, какой будет зима и насколько большой урожай получится в следующем году.

Иней с утра предвещает богатый урожай овса на следующий год;

Снегопад указывает на холодный и ненастный май;

Утки до сих пор не улетели на юг — тепло продержится еще долго.

Кто родился 22 ноября

Скарлетт Йоханссон (41 год)

Фото: Toby Melville / Reuters

Американская актриса прославилась благодаря роли Черной вдовы в киновселенной Marvel. В числе других знаковых работ — роли в картинах «Кролик Джоджо», «Престиж», «Она», «Трудности перевода» и многих других проектах.

Марк Руффало (58 лет)

Актер также прославился благодаря серии супергеройских фильмов Marvel, сыграв в них Брюса Беннера-Халка. Также он снимался в картинах «Остров проклятых», «Вечное сияние чистого разума», «Зодиак», «Иллюзия обмана», «Бедные-несчастные», «Микки 17» и многих других.

Кто еще родился 22 ноября