22 ноября в России отмечают День психолога, а также День словарей и энциклопедий. В мире празднуют Международный день сыновей. Православные верующие чтут память Матроны Московской. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 22 ноября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День психолога
На официальном уровне российских психологов поздравляют с 2023 года.
По статистике, каждый третий житель России имеет опыт обращения к психологу. В начале 2024 года спрос на специалистов по психологии в стране вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. По числу запросов второй год подряд лидируют детские психологи и семейные специалисты.
День словарей и энциклопедий
22 ноября 1801 года родился российский лексикограф Владимир Иванович Даль, автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Уникальность этого сборника состоит в том, что Даль представит не только наличный состав языка, но и способы образования новых слов.
Памятный день был учрежден в 2010 году. В первую очередь его отмечают в учебных заведениях, библиотеках, культурных центрах и книжных магазинах с целью повысить общую культуру пользования справочной литературой.
Праздники в мире
Международный день сыновей
Праздник не установлен официально и точных данных об истории его появления нет. Хотя отмечают День сыновей во многих странах — в том числе и в России.
22 ноября поздравления принимают все мальчики и взрослые мужчины, а также их родители. По сути, этот праздник касается любой семьи, ведь почти в каждой кто-то — сын. Так что это отличный повод проявить заботу о близких и собраться за семейным столом.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 22 ноября
- День любви к своим веснушкам;
- День приемной семьи в Ульяновской области;
- День музыки в Испании;
- День независимости в Ливане.
Какой церковный праздник 22 ноября
Празднование иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Согласно преданию, этот образ был написан в X веке, в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон. В 1664 году один из монахов, проходивший ночью с лучиной мимо иконы, услышал голос — он призывал инока больше здесь не ходить и не коптить святыню. Монах подумал, что это шутка кого-то из братьев и пренебрег знамением. Через короткое время он ослеп. В горьком раскаянии инок начал молиться перед иконой и вскоре вновь услышал голос, возвестивший ему о скором выздоровлении. Также голос велел именовать икону «Скоропослушницей», потому что всем, кто придет к ней с молитвой, в скором времени явится милость Богородицы.
Какие еще церковные праздники отмечают 22 ноября
- День памяти преподобной Матроны Константинопольской;
- День памяти преподобной Феоктисты Паросской;
- День памяти мученика Александра Солунского;
- День памяти святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского.
Приметы на 22 ноября
По народному календарю 22 ноября — Матрена Зимняя. На Руси считали, что в этот день можно предсказать, какой будет зима и насколько большой урожай получится в следующем году.
- Иней с утра предвещает богатый урожай овса на следующий год;
- Снегопад указывает на холодный и ненастный май;
- Утки до сих пор не улетели на юг — тепло продержится еще долго.
Кто родился 22 ноября
Скарлетт Йоханссон (41 год)
Американская актриса прославилась благодаря роли Черной вдовы в киновселенной Marvel. В числе других знаковых работ — роли в картинах «Кролик Джоджо», «Престиж», «Она», «Трудности перевода» и многих других проектах.
Марк Руффало (58 лет)
Актер также прославился благодаря серии супергеройских фильмов Marvel, сыграв в них Брюса Беннера-Халка. Также он снимался в картинах «Остров проклятых», «Вечное сияние чистого разума», «Зодиак», «Иллюзия обмана», «Бедные-несчастные», «Микки 17» и многих других.
Кто еще родился 22 ноября
- Хейли Бибер (29 лет) — американская модель;
- Мадс Миккельсен (60 лет) — датский актер;
- Джейми Ли Кертис (67 лет) — американская актриса.