Бывшего адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы

Суд арестовал экс-адвоката Фейгина за незаконное пересечение границы

Суд Курска принял решение арестовать бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он обвиняется в незаконном пересечении государственной границы, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Фейгина Марка Захаровича на территории РФ или с момента его экстрадиции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Фейгин не позднее 29 ноября 2024 года в составе организованной группы, двигаясь из Украины пересек государственную границу России, хотя соответствующее разрешение у него отсутствовало.

В октябре 2025 года стало известно, что экс-адвоката объявили в розыск.