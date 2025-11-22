Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:54, 22 ноября 2025Силовые структуры

Бывшего адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы

Суд арестовал экс-адвоката Фейгина за незаконное пересечение границы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Суд Курска принял решение арестовать бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он обвиняется в незаконном пересечении государственной границы, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Фейгина Марка Захаровича на территории РФ или с момента его экстрадиции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Фейгин не позднее 29 ноября 2024 года в составе организованной группы, двигаясь из Украины пересек государственную границу России, хотя соответствующее разрешение у него отсутствовало.

В октябре 2025 года стало известно, что экс-адвоката объявили в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    В Белом доме указали на слабую позицию Зеленского

    Жильцов дома в Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда

    Стало известно о росте числа небоевых потерь в рядах ВСУ

    Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа

    Автор биографии Зеленского раскрыл реакцию американских сенаторов на коррупционный скандал

    Бывшего адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы

    Трамп пригрозил Украине в случае отказа Зеленского от мирного плана

    Трамп высказался об опоздавшем со сделкой по урегулированию Зеленском

    Трамп предсказал Украине холодную зиму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости