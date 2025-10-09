Экс-адвоката Фейгина вновь объявили в розыск

ТАСС: Бывшего адвоката Фейгина объявили в розыск по новому уголовному делу

МВД России снова объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Разыскивается по статье УК. Переобъявлен», — указывается в карточке. По какой статье его повторно объявили в розыск, в базе не уточняется.

Такое решение может быть связано с новым уголовным делом о незаконном пересечении границы, пояснили в органах. Юриста объявили в розыск в 2023 году по делу о распространении недостоверной информации об армии России.

В конце прошлого года Мосгорсуд подтвердил заочный приговор экс-адвокату Фейгину за фейки о ВС РФ. Он получил 11 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Фейгин принимал деньги от западных стран, в том числе и от Украины. В апреле 2022 года Минюст признал экс-адвоката иноагентом, установив факты иностранного финансирования его деятельности.