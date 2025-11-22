Россия
00:10, 22 ноября 2025Россия

День сыновей в России в 2025 году: суть и традиции праздника

Россияне отмечают День сыновей
Галина Васильева

Фото: GiorgioMagini / Shutterstock / Fotodom

Сегодня, 22 ноября, в России отмечается День сыновей. Это неофициальный праздник, но с каждый годом он становится все более популярным в нашей стране. «Лента.ру» рассказывает, как отмечают День сыновей в России и в мире и что можно подарить сыну в этот день.

Какого числа отмечается День сыновей

Официально День сыновей не закреплен в календаре российских праздников, его отмечают по желанию. Это довольно молодая традиция, но при этом отличный повод приятно провести время с семьей, ведь цель этого праздника — укрепить семейные узы.

22
ноября

отмечается День сыновей в России в 2025 году

Несмотря на то что большинство россиян отмечают День сыновей сегодня, 22 ноября, некоторые соотечественники ориентируются на альтернативную дату — 25 ноября.

История праздника

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Как в мире появился отдельный день, посвященный сыновьям, доподлинно неизвестно. Происхождение этого праздника, по всей вероятности, связано с тем, что испокон веков в разных регионах мира рождение сына считалось особенно значимым событием. Мальчик был продолжателем семейной династии, поэтому дети мужского пола почитались особенно желанными. В России появление на свет мальчиков тоже было очень ожидаемым событием, особенно после Первой и Второй мировых войн, когда на полях сражений пали миллионы мужчин.

На официальном уровне в России этот праздник впервые ввели в Якутии: в 2017 году бывший глава республики Егор Борисов подписал указ об установлении Дня сыновей. Его предписывалось отмечать каждое второе воскресенье апреля. А в 2021 году праздник стали отмечать по всей стране.

Какие еще семейные праздники отмечают в России в 2025 году

Традиции Дня сыновей в России

Молитвы и службы в храмах

Важной духовной традицией для многих матерей в этот день становится посещение храма. Верующие женщины на службе и вне ее молятся о здоровье и благополучии своих сыновей, ставят за них свечи, прося у Бога защиты и помощи во всех благих начинаниях.

Возложение цветов к памятникам

Фото: Aleksei Ignatov / Shutterstock / Fotodom

В ряде регионов этот день наполнен не только радостью, но и грустью. Например, в Омской области и Хакасии матери, сыновья которых лишились жизни при исполнении служебного долга или в ходе боевых действий, собираются у мемориалов, чтобы почтить их память и возложить цветы к памятникам.

Как отмечают День сыновей в мире

Япония

В Японии еще до Второй мировой войны существовал День мальчиков. После 1948 года праздник преобразовали в общий День детей (Кодомо-но хи), его отмечают 5 мая. Накануне этой даты японцы вывешивают на шесте перед домом коинобори — разноцветные флаги в форме карпов кои из ткани (чаще из шелка) или из бумаги.

Несмотря на то что праздник лишился гендерной составляющей, традиция осталась неизменной: сколько мальчиков родилось в семье — столько и карпов на шесте. Количеством девочек там не хвастаются.

Бразилия

В Бразилии детский праздник приходится на 12 октября. В отличие от японского аналога, он вообще лишен какой-либо гендерной окраски и преследует единственную цель: доставить любому ребенку максимум радости. Меньше ограничений, больше сладостей и веселых игр. В этот день по всей стране царит особая атмосфера: парки аттракционов, цирки и магазины игрушек переполнены детьми и их родителями.

Фото: yellowstoneglobal / Shutterstock / Fotodom

США

В Америке есть как Национальный день сыновей (28 октября), так и более старый Национальный день сына и дочери (11 августа). По легенде, возник он еще в 30-х годах прошлого века в штате Миссури. Житель городка Сент-Джозеф решил собрать на большой праздник детей, родители которых весь день работали и не могли уделить малышам должного внимания.

Традиция ребятам и их родителям пришлась по душе, и еще 40 лет после этого, даже когда самого вдохновителя не стало, в Сент-Джозефе ежегодно 11 августа отмечали детский праздник. На государственном уровне дату признали только после того, как сенатор от Флориды представил запрос в Конгресс США с просьбой учредить Национальный день сына и дочери.

Чем заняться в День сыновей

Организовать прогулку

День сыновей в 2025 году выпал на субботу: самое время провести день всей семьей вне дома. Ноябрьская погода не всегда располагает к долгим прогулкам на открытых площадках, поэтому идеальной альтернативой станут крытые детские игровые комплексы в торговых центрах, аттракционы и батуты.

Можно сводить ребенка в кино или устроить киносеанс дома — обязательно с попкорном и приглушенным светом, как в настоящем кинотеатре. К выбору кинокартины подойдите ответственно: не ограничивайтесь формальным возрастным рейтингом, изучите отзывы, посмотрите трейлеры. А самый верный способ — просто спросите у сына, что ему самому хочется посмотреть.

Устроить семейный ужин

Фото: Denis_Komarov / Shutterstock / Fotodom

Соберите за одним столом близких родственников и друзей, чтобы от всей души поздравить ребенка. Вкусные блюда, душевные беседы и подарки порадуют сына любого возраста.

Преподнести подарок

День сыновей — не самый большой праздник, но если финансы позволяют, можно подарить ребенку небольшой презент. К примеру, в зависимости от возраста можно преподнести:

  • конструктор по любимой вселенной видеоигр или кино;
  • настольную игру;
  • новую видеоигру;
  • набор для творчества — например, для изготовления слаймов или выжигания рисунков на деревянных дощечках;
  • торт, сделанный своими руками;
  • беспроводные наушники;
  • букет из его любимых, но полезных снеков — например, колбасок и чипсов из батата и свеклы;
  • стильную толстовку;
  • наручные часы — механические или умные;
  • пижаму с забавным принтом или кигуруми.

    Все новости