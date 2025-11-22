Мир
18:57, 22 ноября 2025Мир

Британского премьер-министра назвали поджигателем войны

Спецпредставитель Путина Дмитриев высказался о Стармере как о поджигателе войны
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о премьер-министре Великобритании Кире Стармере и лидерах Европы как о поджигателях войны, передает РИА Новости.

«Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается. Поджигатели войны в Великобритании и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран», — отметил глава РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что хаос не должен стоять на пути к обеспечению мира.

До этого спецпредставитель Путина заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа призван спасти Украину.

20 ноября сообщалось, что Украина получила мирный план Белого дома.

