Спецпредставитель Путина Дмитриев высказался о Стармере как о поджигателе войны

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о премьер-министре Великобритании Кире Стармере и лидерах Европы как о поджигателях войны, передает РИА Новости.

«Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается. Поджигатели войны в Великобритании и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран», — отметил глава РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что хаос не должен стоять на пути к обеспечению мира.

До этого спецпредставитель Путина заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа призван спасти Украину.

20 ноября сообщалось, что Украина получила мирный план Белого дома.