Дмитриев заявил, что мирный план Трампа призван спасти Украину

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил о желании президента США Дональда Трампа спасти Украину своим мирным планом.

«Из-за пропаганды поджигателей войны многие упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от еще большей потери территорий и жизней», — подчеркнул чиновник.

Дмитриев призвал обратить внимание на тех, кто выступает против мирного плана, и оценить, насколько им выгодна бесконечная война. Глава РФПИ допустил, что эти люди «просто надеются получить золотой унитаз», имея в виду случай, когда таковой нашли в квартире основателя студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По данным украинских политиков, в него входит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

