В ДНР начались перебои с электроснабжением из-за ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались перебои с электроснабжением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного оператора связи «Феникс».

Отмечается, что перебои с электричеством фиксируются в Снежнянском, Шахтерском, Торезском, Докучаевском и Харцызском районах.

«Узловые объекты связи переведены на работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора», — рассказали в пресс-службе.

18 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил о беспрецедентной атаке ВСУ на энергосистему региона. Он уточнил, что были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, в результате чего оказались обесточены многие населенные пункты.