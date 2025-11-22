Путешествия
Два российских аэропорта ввели временные ограничения

Аэропорты Тамбова и Пензы ввели временные ограничения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Аэропорты двух российских городов — Тамбова и Пензы — ввели временные ограничения. Они не принимают и не выпускают самолеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Сперва — в 00:29 по московскому времени — ограничения начали действовать в тамбовской воздушной гавани. Спустя семь минут, в 00:36, Кореняко сообщил, что аналогичные ограничения введены и в пензенском аэропорту.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил представитель Росавиации.

Ранее Минобороны сообщало, что за четыре часа в небе над двумя регионами России было уничтожено четыре украинских беспилотника.

