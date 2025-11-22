Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что дроны самолетного типа были перехвачены в период с 20:00 по московскому времени до полуночи.
Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом, по две единицы в каждом регионе.
Накануне в Краснодарском крае в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое рабочих кирпичного завода в Славянске-на-Кубани.