Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа

МО РФ: Силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника над территорией России за 4 часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что дроны самолетного типа были перехвачены в период с 20:00 по московскому времени до полуночи.

Летательные аппараты были уничтожены над Ростовской областью и Крымом, по две единицы в каждом регионе.

Накануне в Краснодарском крае в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое рабочих кирпичного завода в Славянске-на-Кубани.

