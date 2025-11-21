Стало известно о пострадавших на российском заводе в результате атаки ВСУ

Mash: Двое пострадали при падении обломков БПЛА на завод в Славянске-на-Кубани

В Краснодарском крае в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое рабочих кирпичного завода в Славянске-на-Кубани. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

Как стало известно, на один из цехов предприятия упали обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Сейчас на его территории работают спецслужбы. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее о двоих пострадавших в Славянске-на Кубани также сообщал региональный оперштаб. Однако подробности о раненых и месте падения обломков власти не привели.

Кроме того, в Красноармейском районе обломки дрона повредили два частных дома. Там обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны России, в ночь на 21 ноября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 33 беспилотника ВСУ. Два из них уничтожены в Краснодарском крае.