Власти российского региона сообщили о поврежденных в результате атаки ВСУ домах

В хуторе Трудобеликовском Краснодарского края обломками БПЛА повреждены дома

В Красноармейском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены два частных дома. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

По данным властей, в одном из домовладений в хуторе Трудобеликовском выбиты окна и двери, во втором — повреждены окна и навес. Пострадавших нет. На местах работают экстренные службы.

Ранее оперштаб сообщил, что в результате падения фрагментов дрона пострадали двое жителей Славянска-на-Кубани. Их госпитализировали. Состояние раненых не приводится.

По данным Минобороны России в ночь на 21 ноября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 33 беспилотника ВСУ. Два из них уничтожены в Краснодарском крае