В российском городе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

В Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба российского региона.

По данным оперштаба, обломки упали на домовладения по семи адресам — у домов повреждены крыши, окна и двери. Пострадали два жителя города, их госпитализировали, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В оперштабе уточнили, что на местах работают оперативные и специальные службы, а сотрудники администрации выразили намерение помочь жителям в восстановлении имущества после оценки ущерба.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 ноября Вооруженные силы Украины выпустили беспилотники как минимум по шести российским регионам. Всего сбили 33 украинских дрона.