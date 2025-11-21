Россия
В российском городе из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека

В Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника пострадали два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба российского региона.

По данным оперштаба, обломки упали на домовладения по семи адресам — у домов повреждены крыши, окна и двери. Пострадали два жителя города, их госпитализировали, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В оперштабе уточнили, что на местах работают оперативные и специальные службы, а сотрудники администрации выразили намерение помочь жителям в восстановлении имущества после оценки ущерба.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 ноября Вооруженные силы Украины выпустили беспилотники как минимум по шести российским регионам. Всего сбили 33 украинских дрона.

