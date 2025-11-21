В Минобороны раскрыли подробности о ночных атаках ВСУ по России

Минобороны России сообщило об уничтожении 33 беспилотников ВСУ за ночь

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотники как минимум по шести российским регионам. Подробности об отражении ночных атака раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как сообщили в ведомстве, в период с 23.00 20 ноября до 7:00 21 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских дрона. По семь из них уничтожено в Смоленской и Ростовской областях, шесть — в Белгородской, пять — над акваторией Черного моря, четыре — в Республике Крым и еще по два в Воронежской области и Краснодарском крае.

Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в Минобороны не привели.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю в Белгородской области. Водителя доставили в больницу с ранениями плеча и ноги, а также минно-взрывной травмой.