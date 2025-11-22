Россия
16:30, 22 ноября 2025Россия

Двое детей провалились под лед в российском регионе

В Новосибирске двое детей провалились под лед на реке Иня, одного из них спасли
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал МЧС Новосибирской области

В Новосибирске двое детей провалились под лед на реке Иня, одного из них спасли. Об инциденте в российском городе сообщило в Telegram региональное МЧС.

Мальчики 12 и 11 лет провалились под лед в районе улицы Заречная. Спустя некоторое время проезжавший мимо мужчина услышал, как женщина, которая выгуливала неподалеку собаку, звала на помощь.

«Мужчина не растерялся: выбежал из машины с тросом. К нему присоединились еще очевидцы. Они связали веревки и вытащили 12-летнего мальчика на берег», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что второй мальчик ушел под лед.

Позднее местный Telegram-канал «Моя Первомайка» сообщил, что водолазы нашли второго ребенка без признаков жизни.

О том, что мальчика, провалившегося под лед на реке Иня, не удалось спасти, также заявил Следственный комитет по региону. Кроме того, там сообщили о проведении доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина, занимающийся моржеванием, спас прохожего, который провалился под лед. Это произошло на озере «Спартак» в Калининском районе.

