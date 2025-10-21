Россия
Морж спас провалившегося под лед россиянина

В Новосибирске морж спас мужчину, провалившегося под лед
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «КП - Новосибирск»

В Новосибирске мужчина, занимающийся моржеванием, спас прохожего, который провалился под лед на озере «Спартак» в Калининском районе. Об этом пишет KP.RU.

Россиянин отметил, что обедал на работе, когда услышал о тонущем.

«Мигом оделся, по пути захватил шестиметровую доску. На озере в 50 метрах от берега тонул человек, ему уже кинул веревку какой-то прохожий», — поделился он.

Утопающий схватился за веревку, а морж прыгнул в полынью и стал выталкивать мужчину на лед, вдвоем они вытянули его на берег.

Новосибирец пояснил, что спасенному около 40 лет. По его версии, мужчина оказался в ловушке, поскольку был пьян.

До этого сообщалось, что в Новосибирске два 11-летних школьника вышли на прогулку в Дзержинском районе и захлебнулись в водоеме.

