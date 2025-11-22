Двойника Пугачевой объявили в розыск

Mash: Двойника Пугачевой Пескова объявили в розыск из-за долга в 13 млн рублей

Двойника певицы Аллы Пугачевой, пародиста Александра Пескова, объявили в розыск судебные приставы. Артист задолжал 13 миллионов рублей кредитору, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов публикации, в лучшие времена Песков мог получать за выступление до 5 миллионов рублей. На заработанные деньги он успел купить две квартиры в Москве. Первое жилье площадью 99,2 «квадрата» находится в Лефортово, а второе площадью 96,3 «квадрата» — на Арбате.

Однако недавно дела резко ухудшились. Сначала налоговая служба закрыла его компанию «Театр под руководством Александра Пескова», а потом кредитор подал на него в суд и потребовал 13 миллионов рублей. По этой причине сейчас артиста разыскивают судебные приставы.

Чтобы быстрее вернуть долг, пародист снизил гонорар за выступления до 400 тысяч рублей и сократил райдер. Сейчас в списке находятся 10 бутылок воды без газа, четыре стула, две розетки и зеркало размером не менее 0,5х1,5 метра.

На фоне проблем у Пескова обострились проблемы со здоровьем — проявилась болезнь поджелудочной, которую у него нашли шесть лет назад.

