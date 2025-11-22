Экс-офицер СБУ Прозоров: ВС России продолжат наступление в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжат наступать в Харьковской области после того, как под их контролем окажется Купянск. Такой точкой зрения в беседе с ТАСС поделился бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который сейчас проживает в России.

«Наши войска будут продвигаться дальше, потому что Харьковская область важна для безопасности территории Российской Федерации. Честь и хвала нашим военным, нашим солдатам и офицерам, которые освобождали этот населенный пункт», — считает Прозоров.

По его мнению, российское командование намерено продолжать наступление, чтобы в случае начала мирных переговоров иметь как можно больше «козырей».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Иванополье в Донецкой народной республике полностью перешло под контроль российских войск.