21:32, 21 ноября 2025

Экс-офицер СБУ рассказал о наступлении российских войск в Харьковской области

Экс-офицер СБУ Прозоров: ВС России продолжат наступление в Харьковской области
Никита Хромин

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России продолжат наступать в Харьковской области после того, как под их контролем окажется Купянск. Такой точкой зрения в беседе с ТАСС поделился бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который сейчас проживает в России.

«Наши войска будут продвигаться дальше, потому что Харьковская область важна для безопасности территории Российской Федерации. Честь и хвала нашим военным, нашим солдатам и офицерам, которые освобождали этот населенный пункт», — считает Прозоров.

По его мнению, российское командование намерено продолжать наступление, чтобы в случае начала мирных переговоров иметь как можно больше «козырей».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Иванополье в Донецкой народной республике полностью перешло под контроль российских войск.

