Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Кадыров сообщил о переходе Иванополья в ДНР под контроль России

Населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике (ДНР) полностью перешел под контроль российской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Населенный пункт Иванополье Краматорского района ДНР полностью освобожден от укронацистов. Их сопротивление подавлено», — написал Кадыров. Он уточнил, что в боях за город принимали участие 78-й мотострелковый полк «Север — Ахмат», бойцы 1194-го мотострелкового полка и штурмовой отряд 4-й гвардейской дивизии мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца.

Глава Чечни отметил, что Вооруженные силы Украины в ходе боев за населенный пункт понесли большие потери в живой силе и технике. Он поздравил воинов с очередной важной победой и выразил им благодарность за проявленный героизм и мужество.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на окраинах Константиновки.