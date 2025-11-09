Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:46, 9 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о закреплении ВС России на окраинах Константиновки

«РВ»: ВС России закрепляются на окраинах Константиновки и штурмуют Иванополье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепляются на окраинах Константиновки и штурмуют Иванополье, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что российские войска продолжают продвижение на юго-востоке города и закрепляются в застройке. Площадь продвижения составила более одного километра.

«Армия России ранее прорвалась южнее Константиновки, взяв штурмом ряд опорников ВСУ вдоль лесополос со стороны железной дороги, и ворвалась в Иванополье», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о начале боев в Константиновке.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью британской газете

    Станкович накричал на журналиста после матча

    Монеточка начала задыхаться на сцене и была госпитализирована

    Раскрыта сумма полученной Украиной западной помощи

    Французского наемника ВСУ уничтожили в Запорожской области

    Европу призвали сотрудничать с Россией ради предотвращения новых конфликтов

    Подполье сообщило об ударе по тренировочной базе украинского спецназа

    Коллапс энергетики на Украине после ударов России назвали «только началом»

    Стало известно о закреплении ВС России на окраинах Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости