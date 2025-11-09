Стало известно о закреплении ВС России на окраинах Константиновки

«РВ»: ВС России закрепляются на окраинах Константиновки и штурмуют Иванополье

Вооруженные силы (ВС) России закрепляются на окраинах Константиновки и штурмуют Иванополье, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что российские войска продолжают продвижение на юго-востоке города и закрепляются в застройке. Площадь продвижения составила более одного километра.

«Армия России ранее прорвалась южнее Константиновки, взяв штурмом ряд опорников ВСУ вдоль лесополос со стороны железной дороги, и ворвалась в Иванополье», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о начале боев в Константиновке.