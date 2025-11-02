Стало известно о начале боев в Константиновке

ВС России вошли в Константиновку, идут бои

Вооруженные силы (ВС) России вошли в городскую черту Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), идут бои. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Подразделения российской армии действуют в городской черте Константиновки. Идут бои», — говорится в сообщении.

Ранее аналогичную информацию сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

До того стало известно, что украинские войска с начала года активно обустраивали подземную систему переходов, готовясь оборонять Константиновку. По словам военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ так долго окапывались в городе, что точно не сдадут его просто так.