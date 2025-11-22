Экс-премьер Украины объяснил визит Зеленского во Францию

Азаров: Зеленский поехал во Францию, чтобы обелить себя перед Трампом

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал визит президента страны Владимира Зеленского во Францию. Его слова приводит РИА Новости.

Азаров объяснил визит Зеленского во Францию и предположил, что через французского коллегу Эммануэля Макрона он хотел обелить себя перед президентом США Дональдом Трампом.

«Дело в том, что ему поездка к Макрону была необходима для того, чтобы согласовать свою ситуацию. И Макрон его поддержал… Вот же смысл какой визит Зеленского к Макрону», — указал он.

21 ноября Зеленский созвонился с Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главной целью звонка было обсуждение мирного плана урегулирования украинского конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

