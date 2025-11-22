ЕС назвали необходимые к доработке пункты плана Трампа

Страны ЕС опубликовали заявление по мирному плану Трампа

Страны Европейского союза (ЕС) опубликовали совместное заявление по мирному плану, разработанному администрацией президента США Дональда Трампа. Заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

«Мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы», — сказано в сообщении.

В качестве пунктов, которые необходимо доработать, указываются территориальный вопрос и вопрос ограничения численности Вооруженных сил Украины.

Мирный план Трампа содержит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий. Президент России Владимир Путин отметил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине.