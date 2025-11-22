Аналитик Риттер: Судьбы фон дер Ляйен, Каллас и Макрона рухнут вместе с Украиной

Военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что политические перспективы связанных с Украиной европейские лидеров разрушатся с падением власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Риттер уточнил, что от Украины зависят судьбы главы евродипломатии Каи Каллас, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, а также других политиков. «Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней», — предупредил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

