22:45, 21 ноября 2025

Группа бойцов ВСУ попала в плен из-за ошибки командиров

Группа бойцов ВСУ попала в плен под Северском из-за ошибки командиров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Под Северском в Донецкой народной республике российские бойцы взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло из-за ошибки украинских командиров, передает РИА Новости со ссылкой на группировку войск «Юг».

Как стало известно, плененные солдаты проходили службу в 81-й бригаде ВСУ. Когда российские военнослужащие увидели противника, то сначала подумали, что это диверсанты. «Оказалось, что просто, не владея вообще обстановкой, командиры отправили их на позиции, которые уже давно наши», — рассказали в группировке.

Ранее боец ВСУ Александр Бойчук сообщил, что добирался до позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск) около двух дней, но примерно через пять минут пребывания на позиции попал в плен к российским солдатам.

