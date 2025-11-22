Группа бойцов ВСУ попала в плен под Северском из-за ошибки командиров

Под Северском в Донецкой народной республике российские бойцы взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло из-за ошибки украинских командиров, передает РИА Новости со ссылкой на группировку войск «Юг».

Как стало известно, плененные солдаты проходили службу в 81-й бригаде ВСУ. Когда российские военнослужащие увидели противника, то сначала подумали, что это диверсанты. «Оказалось, что просто, не владея вообще обстановкой, командиры отправили их на позиции, которые уже давно наши», — рассказали в группировке.

Ранее боец ВСУ Александр Бойчук сообщил, что добирался до позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск) около двух дней, но примерно через пять минут пребывания на позиции попал в плен к российским солдатам.