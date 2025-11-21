Бывший СССР
Боец ВСУ приехал под Красноармейск и попал в плен за пять минут

Боец ВСУ Бойчук сообщил, что попал в плен под Красноармейском за пять минут
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Военнослужащий 42-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бойчук рассказал, как попал в российский плен на красноармейском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет РИА Новости.

По словам украинского бойца, он добирался до позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск) два дня. Но уже примерно через пять минут он был взят в плен армией России.

«Под Покровском меня отправили по точкам в блиндаж вести наблюдение. Мы шли двое суток, зашли в блиндаж, и минут через 5-10 нас взяли в плен военные Российской Федерации», — сообщил Бойчук.

Ранее военкор Дмитрий Астрахань показал колонну пленных бойцов ВСУ. Кадры были сняты у Красноармейска.

