01:30, 22 ноября 2025Мир

Каллас раскрыла две ловушки мирного плана США

Глава евродипломатии Каллас заявила о двух ловушках плана США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Reuters

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас прокомментировала мирный планы США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написало издание Le Monde.

По мнению Каллас, с помощью плана США Россия хочет помешать обсуждению «репарационного кредита» для Украины за счет ее активов, а также пытается предотвратить санкции против нефти.

«Мы должны очень твердо заявить нашим партнерам в Азии и Океании, что мы не попадемся в эти две ловушки», — заявила она по итогам форума Евросоюза, стран Азии и Океании.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

    Все новости