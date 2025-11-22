Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 украинца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках договоренностей с лидером США Дональдом Трампом помиловал 31 гражданина Украины. Об этом заявила пресс-секретарь секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает ТАСС.

Она отметила, что Лукашенко решился на этот шаг в рамках достигнутых договоренностей с президентом США по просьбе украинской стороны. Целью было создание условий для урегулирования украинского конфликта, пояснила Эйсмонт журналистам.

Кроме того, по данным пресс-секретаря, президент Белоруссии помиловал двух католических священников — Анджея Юхневича и Генриха Околотовича.

В сентябре сообщалось, что Лукашенко помиловал 25 человек, в том числе осужденных за экстремизм. Среди них присутствовали 12 женщин и 13 мужчин. Одна из осужденных многодетная мать.

Еще раньше по решению белорусского лидера помилование получили 52 человека.