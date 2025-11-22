На Западе рассказали о проигрышном решении Зеленского и Европы в 2022 году

Полковник Бо: Украина и Европа проиграли, сделав ставку на поражение России

Полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive рассказал о проигрышном решении президента Украины Владимира Зеленского и Европы в 2022 году.

По его словам, в марте 2022 года ходили слухи, что «Россия вот-вот рухнет», поэтому Киев и союзники сделали ставку на ее поражение и проиграли, поскольку Россия побеждает.

Бо отметил, что это проблема, поскольку европейцы вынудили Зеленского отозвать мирное предложение и вступить в бой, они тоже виноваты в сложившейся ситуации.

«Проблема в том, что в то время в Европе все были уверены, что Россия вот-вот рухнет, и они пошли на риск. Но не было абсолютно никаких признаков того, что Россия вот-вот рухнет. Так что это была полная дезинформация, которая легла в основу этого нарратива, который в конечном итоге определил или сбил с пути политику Европы», — резюмировал полковник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на фронте. По его словам, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

