Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:44, 22 ноября 2025Мир

На Западе рассказали о проигрышном решении Зеленского и Европы в 2022 году

Полковник Бо: Украина и Европа проиграли, сделав ставку на поражение России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive рассказал о проигрышном решении президента Украины Владимира Зеленского и Европы в 2022 году.

По его словам, в марте 2022 года ходили слухи, что «Россия вот-вот рухнет», поэтому Киев и союзники сделали ставку на ее поражение и проиграли, поскольку Россия побеждает.

Бо отметил, что это проблема, поскольку европейцы вынудили Зеленского отозвать мирное предложение и вступить в бой, они тоже виноваты в сложившейся ситуации.

«Проблема в том, что в то время в Европе все были уверены, что Россия вот-вот рухнет, и они пошли на риск. Но не было абсолютно никаких признаков того, что Россия вот-вот рухнет. Так что это была полная дезинформация, которая легла в основу этого нарратива, который в конечном итоге определил или сбил с пути политику Европы», — резюмировал полковник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на фронте. По его словам, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В России указали на желание Запада затягивать переговоры по Украине

    На Западе рассказали о проигрышном решении Зеленского и Европы в 2022 году

    Россиянам спрогнозировали курс рубля на зиму

    Еще один российский аэропорт ограничил полеты

    Конгрессвумен объявила об уходе из Конгресса

    Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

    Над российским городом прогремели взрывы

    В Европе высказались о проблемах с российскими активами из-за плана США по Украине

    Аналитик рассказал о борьбе на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости