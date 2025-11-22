На Западе рассказали об отношении жены к Зеленскому на фоне коррупционного скандала

Politico: Зеленская считает, что мужу не следует добиваться переизбрания

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена считает, что мужу не следует добиваться переизбрания в случае выборов и далее заниматься политической деятельностью. О ее отношении рассказало западное издание Politico.

В публикации отмечается, что поддержка нынешнего главы государства упала на фоне коррупционного скандала. Газета со ссылкой на анонимные источники пишет, что в окружении политика намеками призывают его не баллотироваться на второй срок, как только ситуация позволит провести голосование.

«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — указали журналисты. По их словам, уровень поддержки Владимира Зеленского находится на уровне около 25 процентов.

Ранее Зеленский обратился к украинцам и заявил о сложном выборе для страны. По его словам, Украине предстоит выбор между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. Президент также попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США.

