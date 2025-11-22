Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:54, 22 ноября 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали об отношении жены к Зеленскому на фоне коррупционного скандала

Politico: Зеленская считает, что мужу не следует добиваться переизбрания
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена считает, что мужу не следует добиваться переизбрания в случае выборов и далее заниматься политической деятельностью. О ее отношении рассказало западное издание Politico.

В публикации отмечается, что поддержка нынешнего главы государства упала на фоне коррупционного скандала. Газета со ссылкой на анонимные источники пишет, что в окружении политика намеками призывают его не баллотироваться на второй срок, как только ситуация позволит провести голосование.

«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — указали журналисты. По их словам, уровень поддержки Владимира Зеленского находится на уровне около 25 процентов.

Ранее Зеленский обратился к украинцам и заявил о сложном выборе для страны. По его словам, Украине предстоит выбор между 28 пунктами плана, предложенного администрацией США, и тяжелой зимой. Президент также попросил украинцев прийти в себя на фоне новостей о мирном плане США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ему не нравится, он может продолжать воевать». Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США

    В России предложили способ защитить покупателей при мошенничестве с квартирами пенсионеров

    В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской

    В России заявили об идеальном шторме в зоне СВО

    В США заподозрили Зеленского в махинациях на 48 миллиардов долларов

    В Германии рассказали о подготовке ответа плану США по Украине

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    В России допустили провокации со стороны Украины для срыва мирного процесса

    Российские бойцы за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ

    Карасин предрек крах Зеленского из-за успехов ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости