Нарколог предупредил злоупотребляющих алкоголем об усыхании мозга

Врач Хакимзанов: Злоупотребление алкоголем приводит к сокращению объема мозга

Психиатр-нарколог, заместитель главного врача клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов раскрыл истинное влияние алкоголя на здоровье мозга. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

«Регулярное злоупотребление алкоголем приводит к постепенному сокращению объема мозга — корковой атрофии. Мозг буквально усыхает. У хронически пьющих людей уменьшается объем как серого, так и белого вещества. Это напрямую влияет на интеллект, скорость мышления и способность к обучению», — предупредил Хакимзанов.

Еще более тяжелым последствием он назвал развитие синдрома Вернике — Корсакова. Это уже тяжелое неврологическое расстройство, вызванное дефицитом витамина B1, который у алкоголиков практически не усваивается. Оно проявляется провалами в памяти, дезориентацией и конфабуляциями — в этом случае человек заполняет пробелы в памяти вымышленными событиями, объяснил врач.

Также, по его словам, алкоголизм приводит к нарушению когнитивных функций. Человек становится не просто забывчивым — он теряет память и способность строить сложные поведенческие схемы, уточнил нарколог.

При этом, отвечая на вопрос, может ли мозг восстановиться после употребления спиртных напитков, Хакимзанов заявил, что после однократной умеренной выпивки орган способен справиться с негативными последствиями. Но при хроническом алкоголизме изменения могут стать необратимыми.

Ранее Хакимзанов предупредил, что для некоторых людей даже один бокал вина может быть смертельно опасен. В частности, он отметил, что алкоголь полностью запрещен при приеме некоторых лекарств.