Организаторы саммита G20 смутили президента ЮАР

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии и смутили Рамафосу

Организаторы саммита лидеров стран «Группы двадцати» (G20) забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, во время закрытой сессии должна была полностью транслироваться только вступительная речь Рамафосы, однако организаторы забыли отключить звук сразу после нее. Когда президент ЮАР начал цитировать римского писателя Плиния Старшего, его остановили помощники. Через минуту звук все-таки выключили.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил на критику главы Минфина США Скотта Бессента, который высказался о формате G20, и сорвал аплодисменты.

