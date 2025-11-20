Президент ЮАР ответил на критику США и сорвал аплодисменты

Ответ Рамафосы на критику Бессента о формате G20 сорвал аплодисменты

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил на критику формата «Группа двадцати» (G20) со стороны главы Минфина США Скота Бессента и сорвал аплодисменты. Трансляция велась на сайте «Деловой двадцатки».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Бессент назвал «Группу двадцати» скорее «Группой ста». Министр заверил, что в рамках саммита форума в Майами, который состоится в 2026 году, будет представлена только «сконцентрированная группа».

В ответ Рамафоса заявил, что саммит G20 собрал не просто «Группу ста», а «Группу миллиона».

«Если мы хотим создать процветающий, более равный мир, основанный на солидарности, с нашей точки зрения, важно вовлекать людей, которых коснется предстоящий лидерский саммит», — сказал лидер ЮАР на саммите в Йоханнесбурге и сорвал аплодисменты аудитории.

Саммит «Деловой двадцатки» начал работу 19 ноября. Формат объединяет деловые круги стран G20.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему заинтересована в работе в рамках G20.