Мир
13:09, 14 ноября 2025Мир

В Кремле высказались об участии России в работе G20

Песков заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в работе в рамках G20
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G20

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия по-прежнему заинтересована в работе в рамках «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему заинтересованы в продолжении работы в рамках "двадцатки"», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва всегда выступала против политизации повестки «Большой двадцатки». По его словам, G20 является гораздо более представительным форматом для обсуждения проблем глобальной экономики и по-прежнему остается значимой для большинства стран, которые в ней участвуют.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин вслед за президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом отказался от участия в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в ЮАР. Таким образом, впервые с момента создания G20 главы государств и правительств трех крупнейших стран объединения не будут участвовать в ежегодном саммите.

    Все новости