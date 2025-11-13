Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20 вслед за Путиным и Трампом

Die Zeit: Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от участия в саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин вслед за президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом отказался от участия в предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.

«Это означает, что впервые с момента создания группы главы государств и правительств трех крупнейших стран G20 не будут участвовать в саммите в конце ноября», — отмечает издание.

В Министерстве иностранных дел КНР объявили, что китайская сторона на саммите в Йоханнесбурге будет представлена премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил Трампу и Путину встретиться на саммите G20 в ЮАР в конце ноября. Он уточнил, что переговоры должны коснуться ядерного оружия, испытания которого планируют провести в США.