Осужденного бывшего президента Бразилии вновь арестовали

Экс-президент Болсонару был арестован правоохранителями

Находящийся под домашним арестом президент Бразилии Жаир Болсонару был арестован правоохранителями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката политика Чельсо Виларди.

По словам Виларди, сотрудники полиции без объяснения причин доставили экс-президента Бразилии в исправительное учреждение. Однако источник агентства назвал основанием для действий правоохранителей нарушения политиком условий домашнего ареста.

12 сентября Верховный федеральный суд приговорил экс-президента Бразилии Болсонару к 27 годам тюремного заключения по обвинению в заговоре с целью госпереворота и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 27 лет и 3 месяца. Однако позднее условия содержания были изменены на домашний арест.

17 сентября политик был госпитализирован в больницу столицы страны Бразилиа из-за плохого самочувствия. Также у политика был обнаружен рак кожи.