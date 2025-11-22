Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 22 ноября 2025Мир

Осужденного бывшего президента Бразилии вновь арестовали

Экс-президент Болсонару был арестован правоохранителями
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Diego Herculano / Reuters

Находящийся под домашним арестом президент Бразилии Жаир Болсонару был арестован правоохранителями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката политика Чельсо Виларди.

По словам Виларди, сотрудники полиции без объяснения причин доставили экс-президента Бразилии в исправительное учреждение. Однако источник агентства назвал основанием для действий правоохранителей нарушения политиком условий домашнего ареста.

12 сентября Верховный федеральный суд приговорил экс-президента Бразилии Болсонару к 27 годам тюремного заключения по обвинению в заговоре с целью госпереворота и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 27 лет и 3 месяца. Однако позднее условия содержания были изменены на домашний арест.

17 сентября политик был госпитализирован в больницу столицы страны Бразилиа из-за плохого самочувствия. Также у политика был обнаружен рак кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с Россией

    Адвокат семьи баскетболиста Тиммы заявила о мошенничестве Седоковой

    Медведев высказался о составе делегации Украины на переговорах с США

    Галкин оказался в пустыне после сообщений о якобы проверке в Израиле

    Экс-глава украинской делегации Умеров высказался о предстоящих переговорах

    Зеленский отправит на переговоры с Россией признанного террористом чиновника

    На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

    Россиян предупредили о характерных симптомах надвигающегося инфаркта

    В России силовики задержали вымогавшую деньги у бойцов СВО группу

    В России прокомментировали назначение нового спецпредставителя Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости